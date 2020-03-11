Начальник управления контроля и анализа телерадиовещания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Роман Кифлюк принял решение покинуть должность. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своем сообщении пока еще действующий начальник управления уточнил, что уходит с поста по соглашению сторон. Причину увольнения Роман Кифлюк не указал.

«Все имеет свое начало и завершение! Поскольку это уже не тайна, официально сообщаю, что я ухожу из Нацсовета по соглашению сторон. Горжусь достижениями, грущу, что не все задуманное успел реализовать. Быть уволенным вслед за Сергеем Костинским и Ульяной Фещук вообще считаю за честь», — говорится в публикации.

Как сообщает Детектор Медиа, сегодня Роман Кифлюк отрабатывает последний рабочий день на посту начальника управления контроля и анализа телерадиовещания. С завтрашнего дня и до 26 марта он уйдет в отпуск с дальнейшим увольнением.

Напомним, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский выдал ряд указов о досрочном прекращении полномочий Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяны Фещук, а также о назначении Зиневича и Коваля по новой на должность членов Нацсовета.

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