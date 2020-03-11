Тематические телеканалы «Дача» и Epoque, принадлежащие компании «Корисне ТВ», закодировали спутниковое вещание. Согласно данным портала Sat-Digest, кодировку также начал использовать музыкальный телеканал O-TV Music.

Три вышеназванных канала вместе с включением систем условного доступа Verimatrix и Videoguard сменили технические параметры вещания со спутника Astra 4A (4,8 в.д.). Теперь трансляция сигнала осуществляется с транспондера 11766 МГц с использованием форматов DVB-S2/8PSK/MPEG-4.

«Дача» – круглосуточный тематический телеканал для людей, которые постоянно живут в загородном доме или проводят там много времени. В эксклюзивных проектах канала освещаются вопросы земледелия, животноводства, строительства, обустройства загородного жилья и пространства вокруг него.

Документальный телеканал Epoque рассказывает зрителям о личностях, событиях, изобретениях и открытиях, впечатанных заглавными буквами в историю человечества. В эфире программы о великих полководцах, правителях, ученых, открытиях, изобретениях, битвах, заболеваниях, катастрофах и многом другом…

O-TV Music – первый музыкальный телеканал на территории Украины. Начал вещание в 1998 году и с этого времени занимает лидирующие позиции среди всеукраинских телеканалов. O-TV первым среди телеканалов СНГ ввёл в эфире интерактивную систему заказа клипов с помощью стационарного и мобильного телефона, первым предложил своим телезрителям круглосуточный SMS-чат в бегущей строке.

Напомним, в начале марта на спутнике также закодировался телеканал Music Box UA. Днём позже о начале вещания в кодированном виде сообщили спутниковые каналы «Кус-Кус» и 36,6 TV.

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