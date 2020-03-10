В Днепропетровской области впервые в Украине появился Wi-Fi в шахте. С целью обеспечения большей безопасности шахтеров компания ДТЭК проложила кабель на глубине в полкилометра, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, беспроводная система связи появилась в шахте «Юбилейная». Во время ее строительства было проложено 130 км кабеля и установлено 400 точек доступа, благодаря чему можно будет более тщательно следить за безопасностью шахтеров и, в случае опасности, оперативно предупреждать и эвакуировать работников

«Система связи позволит в режиме реального времени получать данные с различных датчиков безопасности и сообщать шахтерам об изменении аэрогазовых показателей, с помощью видеокамер мониторить рабочий процесс, при необходимости объявлять и проводить эвакуацию», — сообщил руководитель проекта «Инфраструктура связи» программы MODUS цифровой трансформации ДТЭК Вадим Мирошниченко.

В ДТЭК отмечают, что Wi-Fi позволит использовать специальные смартфоны для связи между подземными секциями и с диспетчерским пунктом, вместо стационарных телефонов, применяемых повсюду.

Кроме того, в дальнейшем ДТЭК планирует запустить на шахте автоматическое управление вентиляционным оборудованием, системами транспортировки угля и материалов под землей, а также отслеживание нарушений правил техники безопасности.

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