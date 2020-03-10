Ямпольский районный суд Сумской области признал местного провайдера виновным в незаконной ретрансляции каналов StarLightMedia. Также нарушитель пиратил каналы «1+1 медіа», пишет Детектор Медиа.

Как рассказал ресурсу руководитель центра мониторинга контента дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia Дмитрий Левин, изначально медиагруппа, зафиксировав пиратские действия, пыталась достучаться до самого провайдера. Однако, не получив ответа, обратилась к правоохранительным органам, которые, в свою очередь, довели дело до суда. Спустя год, провайдер получил наказание.

«Кроме того, что виновный получил год условного наказания, он обязан компенсировать нанесенный ущерб нашей медиагруппе. Для StarLightMedia это уже третье решение суда по 176 статье. Мы рады достигнутому результату, и в ближайшее время ожидаем следующие решения судов», — сообщил Левин.

Коммерческий директор дивизиона Digital&PayTV медиагруппы Николай Фаенгольд отметил, что своими действиями StarLightMedia надеется не только противостоять пиратам, но и нивелировать неравные условия конкуренции, а также стабилизировать рынок. Борясь с нелегальным распространением контента, говорит Фаенгольд, StarLightMedia защищает свои интересы и интересы партнеров как юридически, так и в публичном поле.

Напомним, в январе в Украине, благодаря активным и консолидированным действиям медиагрупп 1+1 media и StarLightMedia, впервые привлекли телепирата к уголовной ответственности за нарушение авторских прав.

В ноябре прошлого года StarLightMedia удалось отключить свои каналы на международных сервисах, нелегально транслирующих контент медиагруппы для русскоязычной аудитории.

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