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Android TV
AT&T стала последней на сегодняшней день компанией, решившийся присоединиться к числу партнёров Android TV.

Система Android TV за последние несколько лет испытала интересную метаморфозу. Изначально это была всего лишь операционная система, которая разрабатывалась для потоковых устройств сторонних производителей (таких как Nexus Player и Nvidia Shield). Однако, за последние годы она постепенно переродилась в платформу, которую провайдеры услуг кабельного ТВ могут использовать в своих кабельных сет-топ-боксах. По состоянию на сегодняшний день платформу Android TV использует более 160 телевизионных провайдеров.

«После запуска AT&T TV на всей территории США уже более 160 ТВ-провайдеров дают возможность зрителям смотреть всё – и даже больше – в одном месте», – говорится в блоге компании Google.

В прошлый раз Google предоставляла данные о росте проникновения Android TV в конце 2018 года, когда в компании заявили о том, что у платформы имеются «десятки миллионов» активных пользователей и более 100 партнёров среди операторов ТВ. Иными словами, за минувший год количество партнёров платформы Android TV выросло на 60. В частности, за это время в число партнёров платформы вошли такие компании как AT&T TV, Verizon и TiVo.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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