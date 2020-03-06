Телеканал иновещания UATV получил спутниковую лицензию. Разрешение каналу выдал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на сегодняшнем заседании, сообщает Укринформ.

Согласно данным, UATV получил лицензию на спутниковое вещание на территории стран Европы. Срок действия разрешения — 10 лет.

Как стало известно ранее, на базе UATV запускают канал для временно оккупированных территорий «Дом». Соответственно, до этого лицензия канала иновещания была переоформлена на этот новый телеканал. Теперь UATV получает собственное разрешение и будет вещать параллельно с «Домом».

«Это будут два параллельные, независимые телевизионные сигналы. Один будет специализироваться на территориях с особым режимом вещания, он уже запущен и работает», — объяснил представитель Мультимедийной платформы иновещания.

Напомним, 2 марта канал для временно оккупированных территорий «Дом» начал вещание в тестовом режиме.

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