Телеканал RTVI изъяли из перечня программ, разрешенных для трансляции в Украине. Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на сегодняшнем заседании. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Нацсовет признал RTVI телеканалом, программы которого не соответствуют требованиям Евроконвенции о трансграничном вещании и законодательству Украины. Год назад регулятор уже запрещал каналу вещание в нашей стране, поскольку в его эфире неоднократно были зафиксированы материалы с участием лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

В текущем году Нацсовет провел повторный мониторинг RTVI, но обнаружил все те же нарушения. В период с 24 февраля по 1 марта в эфире телеканала были зафиксированы программы с участием лиц из перечня запрещенных в Украине, в частности, Владимира Меньшова, Николая Цискаридзе и Михаила Пореченкова. Кроме того, в одной из передач RTVI Крым был указан как часть России, что также является нарушением Закона «Об информации».

В конце прошлого года также появилась информация о том, что контрольный пакет акций RTVI выкупил американский бизнесмен Микаэль Иcраелян. В феврале текущего года Нацсовет получил письмо от «Brenrose Spain S.L.», уведомляющее о смене владельца и юрисдикции канала — с Королевства Великобритании на Королевство Испании.

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