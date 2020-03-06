Российским операторам отказали в выдаче частот для запуска 5G. ФСБ и «Роскосмос» выступили против, опасаясь помех в работе радиооборудования, передает Sostav.

Сообщается, что речь шла о частотах в диапазонах от 791−862 МГц до 2500−2690 МГц, 1710−1880 МГц, 1920−1980 МГц и 2110−2170 МГц, на которых сейчас работают сети 2G, 3G и LTE. Они также являются смежными с частотами для работы оборудования некоторых государственных структур.

В частности, это касается ФСБ и «Роскосмоса», у которых запуск 5G на смежных частотах вызывает опасения. Ведомства боятся возникновения помех работе радиооборудования, в том числе и оборудования космической связи.

Отмечается, что на последнем заседании Государственная комиссия по радиочастотам должна была выдать разрешение на задействование вышеуказанных частот под 5G. Однако вследствие обсуждения с другими ведомствами пункт, касающийся данного вопроса, был изъят из проекта решения.

Напомним, ранее запуск сети 5G в крупных городах Росиии, намеченный на 2022 год, перенесли еще на два года. Такие изменения связаны с вопросами выделения частот.

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