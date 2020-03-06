Злоумышленнику, который был осуждён за продажу нелегальных потоковых устройств (ISD), было предписано выплатить в государственный бюджет более 520 000 фунтов стерлингов.

В апреле 2018 года Джон Доддз, признавший себя виновным в участии в мошеннической схеме, был приговорён к тюремному заключению на срок четыре с половиной года. Устройств, которые он продавал, использовались для получения доступа к потоковым трансляциям зарубежных вещателей, освещавших ход Английской Премьер-Лиги по футболу.

Доддз продал нелегальную технику сотням пабов и клубов, расположенным на территории северо-восточной Англии. Впрочем, многие из проданных устройств оказались неисправными.

Директор Юридической службы Премьер-лиги Кевин Пламб комментирует: «Это долгожданное решение, и мы очень рады, что судьи признали серьёзность проблемы, которую создаёт нелегальное потоковое вещание, а также признали, что это – преступление, имеющее очень серьёзные последствия».

Доддз пытался скрыть следы своей деятельности, спрятав большие суммы наличными в своём доме, а также переписал принадлежащую ему недвижимость на имя своей дочери, что, по мнению судей, является «обманом».

Теперь обвиняемому придётся лишиться денег, полученных в результате своих преступных действий, ибо ему предписано немедленно перечислить эти средства в государственный бюджет. Данные деньги будут направлены на финансирование судов и правоохранительных органов, что, в свою очередь, даст им возможность продолжить свою блестящую работу с целью привлечения к ответственности подобных правонарушителей.

Арест Доддза стал результатом расследования, проведенного Премьер-Лигой при содействии FACT.

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