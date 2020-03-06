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Теле пиратство

Злоумышленнику, который был осуждён за продажу нелегальных потоковых устройств (ISD), было предписано выплатить в государственный бюджет более 520 000 фунтов стерлингов.

В апреле 2018 года Джон Доддз, признавший себя виновным в участии в мошеннической схеме, был приговорён к тюремному заключению на срок четыре с половиной года. Устройств, которые он продавал, использовались для получения доступа к потоковым трансляциям зарубежных вещателей, освещавших ход Английской Премьер-Лиги по футболу.

Доддз продал нелегальную технику сотням пабов и клубов, расположенным на территории северо-восточной Англии. Впрочем, многие из проданных устройств оказались неисправными.

Директор Юридической службы Премьер-лиги Кевин Пламб комментирует: «Это долгожданное решение, и мы очень рады, что судьи признали серьёзность проблемы, которую создаёт нелегальное потоковое вещание, а также признали, что это – преступление, имеющее очень серьёзные последствия».

Доддз пытался скрыть следы своей деятельности, спрятав большие суммы наличными в своём доме, а также переписал принадлежащую ему недвижимость на имя своей дочери, что, по мнению судей, является «обманом».

Теперь обвиняемому придётся лишиться денег, полученных в результате своих преступных действий, ибо ему предписано немедленно перечислить эти средства в государственный бюджет. Данные деньги будут направлены на финансирование судов и правоохранительных органов, что, в свою очередь, даст им возможность продолжить свою блестящую работу с целью привлечения к ответственности подобных правонарушителей.

Арест Доддза стал результатом расследования, проведенного Премьер-Лигой при содействии FACT.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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