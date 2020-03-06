MEGOGO запустил новый сезон подкастов для своей аудиобиблиотеки. Также сервис добавил три новые рубрики, касающихся экологии, кино и дизайна, сообщает пресс-служба.

Новая рубрика «Врятувати планету» собирает истории об экопанике и реальных привычках, которые помогут нашей планете. Сейчас слушателям доступен первый выпуск о ресайклинге, а уже скоро появятся еще несколько новых эпизодов.

Серия выпусков «Що по Оскару 2020?» рассказывает о номинантах на главную кинопремию. Имеет 9 эпизодов с каждым фильмом-претендентом номинации «Лучший фильм».

Рубрика «Необов’язкові історії» с Владимиром Смирновым, где арт-директор MEGOGO и основатель spiilka design büro, рассказывает о дизайнерских инстайтах, жизни, бизнесе, ожиданиях и реальности. Первый выпуск «Чому ти не переїхав» уже доступен к прослушиванию.

В скором времени MEGOGO планирует запустить еще две новые рубрики, а также пополнять самые популярные рубрики новыми выпусками.

Напомним, онлайн-кинотеатр MEGOGO начал развивать аудио-направление в декабре прошлого года. Направление «Аудио» доступно бесплатно всем пользователям приложения MEGOGO на смартфонах.

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