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В Европейском институте телекоммуникационных стандартов (ETSI) заявили о формировании новой группы – ETSI ISG F5G, в компетенцию которой будет входить разработка стандартов фиксированных сетей пятого поколения.

Члены группы ETSI ISG F5G будут исследовать различные варианты усовершенствования оптико-волоконных соединений, а также новые возможности для превращения парадигмы «волокно в дом» (FTTH) в парадигму «волокно к любой точке и ко всему», – говорится в пресс-релизе.

Группа будет заниматься различными аспектами, связанными с новыми технологиями для оптических распределительных сетей (ODN), усовершенствованием стандартов XG(S)-PON и Wi-Fi 6, вопросами разделения плоскости управления и плоскости пользователя, интеллектуальными системами обеспечения энергоэффективности, сквозной нарезки полного стека, автономной эксплуатации и управления, а также адаптацией транспортных сетей.

Первое собрание членов группы состоялось 20-21 февраля в помещении ETSI, когда председателем группы ISG был избран доктор Лука Песандо, представляющий компанию TIM.

«Я рад представившейся мне возможности возглавить новую группу в составе ETSI. Оптоволокно является одним из краеугольных камней сферы телекоммуникационных технологий, обеспечивая поддержку систем фиксированного доступа и взаимосвязь между всеми прочими сетями доступа. Поэтому особо важным является определение путей его будущего развития при сохранении этой фундаментальной роли посредством общей эволюции сферы телекоммуникаций», – отметил Песандо.

Группа планирует разбить свою деятельность на пять направлений. Первое направление – варианты использования F5G – включает в себя услуги для потребителей и предприятий, которые будут выбраны исходя из их влияния с точки зрения определённых новых технических требований. Второе направление, которое можно называть ландшафтом технологий и стандартов F5G, будет заниматься изучением технических требований для вариантов использования F5G, включая анализ имеющихся недоработок и анализ существующих технологий.

Третье направление будет посвящено определению поколений фиксированных сетей и путей развития сетей фиксированной связи. В частности – транспортные сети, сети доступа и локальные сети. Данный процесс также предусматривает определение основных характеристик, разграничивающих разные поколения сетей.

В рамках четвёртого направления группа рассмотрит архитектуру F5G, в которой будут определены основные требования к сквозным сетевым архитектурам, функциям и соответствующим сетевым устройствам/элементам для F5G, включая локальные сети, сети доступа, IP и транспортные сети.

Наконец, группа сосредоточится на факторах, характеризующих степень удовлетворённости работой F5G (QoE) для сферы новых широкополосных услуг. Участники группы проанализируют общие факторы, влияющие на производительность службы, и определят соответствующие параметры QoE для каждой услуги.

В число членов группы вошли: Association eG4U, Altice Portugal, BOUYGUES Telecom, BTC, Cadzow Communications, CAICT, CATT, China Unicom, China Telecommunications, CICT, ECO, Fraunhofer HHI, Futurewei, Huawei Technologies, JSPRC Kryptonite, POST Luxembourg, Ростелеком, TIM и Turk Telekomunikasyon.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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