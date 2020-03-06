В Европейском институте телекоммуникационных стандартов (ETSI) заявили о формировании новой группы – ETSI ISG F5G, в компетенцию которой будет входить разработка стандартов фиксированных сетей пятого поколения.

Члены группы ETSI ISG F5G будут исследовать различные варианты усовершенствования оптико-волоконных соединений, а также новые возможности для превращения парадигмы «волокно в дом» (FTTH) в парадигму «волокно к любой точке и ко всему», – говорится в пресс-релизе.

Группа будет заниматься различными аспектами, связанными с новыми технологиями для оптических распределительных сетей (ODN), усовершенствованием стандартов XG(S)-PON и Wi-Fi 6, вопросами разделения плоскости управления и плоскости пользователя, интеллектуальными системами обеспечения энергоэффективности, сквозной нарезки полного стека, автономной эксплуатации и управления, а также адаптацией транспортных сетей.

Первое собрание членов группы состоялось 20-21 февраля в помещении ETSI, когда председателем группы ISG был избран доктор Лука Песандо, представляющий компанию TIM.

«Я рад представившейся мне возможности возглавить новую группу в составе ETSI. Оптоволокно является одним из краеугольных камней сферы телекоммуникационных технологий, обеспечивая поддержку систем фиксированного доступа и взаимосвязь между всеми прочими сетями доступа. Поэтому особо важным является определение путей его будущего развития при сохранении этой фундаментальной роли посредством общей эволюции сферы телекоммуникаций», – отметил Песандо.

Группа планирует разбить свою деятельность на пять направлений. Первое направление – варианты использования F5G – включает в себя услуги для потребителей и предприятий, которые будут выбраны исходя из их влияния с точки зрения определённых новых технических требований. Второе направление, которое можно называть ландшафтом технологий и стандартов F5G, будет заниматься изучением технических требований для вариантов использования F5G, включая анализ имеющихся недоработок и анализ существующих технологий.

Третье направление будет посвящено определению поколений фиксированных сетей и путей развития сетей фиксированной связи. В частности – транспортные сети, сети доступа и локальные сети. Данный процесс также предусматривает определение основных характеристик, разграничивающих разные поколения сетей.

В рамках четвёртого направления группа рассмотрит архитектуру F5G, в которой будут определены основные требования к сквозным сетевым архитектурам, функциям и соответствующим сетевым устройствам/элементам для F5G, включая локальные сети, сети доступа, IP и транспортные сети.

Наконец, группа сосредоточится на факторах, характеризующих степень удовлетворённости работой F5G (QoE) для сферы новых широкополосных услуг. Участники группы проанализируют общие факторы, влияющие на производительность службы, и определят соответствующие параметры QoE для каждой услуги.

В число членов группы вошли: Association eG4U, Altice Portugal, BOUYGUES Telecom, BTC, Cadzow Communications, CAICT, CATT, China Unicom, China Telecommunications, CICT, ECO, Fraunhofer HHI, Futurewei, Huawei Technologies, JSPRC Kryptonite, POST Luxembourg, Ростелеком, TIM и Turk Telekomunikasyon.

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