Казахстанский оператор платного телевидения Alma TV может прекратить ретрансляцию российских каналов. Компания не согласна с требованием «Первого канала» повысить стоимость прав на распространение, передает Кабельщик.

Согласно данным, оператора возмутило очередное повышение расценок на трансляцию каналов «Цифрового телесемейства», в связи с чем он обратился к официальному дистрибутору — ТОО «ПКВС Казахстан». Alma TV попросил о сохранении стоимости прав, однако получил отрицательный ответ.

«На протяжении нескольких лет стоимость ретрансляции «Цифрового телесемейства» ежегодно повышалась. Если ранее повышение стоимости правообладатель мотивировал инфляцией или повышением курса доллара по отношению к российскому рублю, то для продолжения сотрудничества на 2020 год стоимость была установлена по умолчанию, без предоставления каких-либо обоснований или мотивировки со стороны правообладателя», — сообщают в Alma TV.

По словам представителя «ПКВС Казахстан» Ирины Калашниковой, переговоры с Alma TV длились в течение нескольких месяцев, однако дистрибутор не может принять условия оператора из-за нехватки денег. К слову, в «ПКВС Казахстан» отметили, что по сравнению с прошлым годом стоимость прав на ретрансляцию увеличилась только на 10%.

Напомним, в Латвии была проведены обыски и арестованы счета Baltic Media Alliance, компании-ретранслятора российского «Первого канала». Самый популярный русскоязычный телеканал в Латвии оказался под угрозой закрытия.

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