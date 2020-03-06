Через пять лет уровень проникновения 5G в странах СНГ составит порядка 12% от подключений всех поколений связи. Такой прогноз дала ассоциации GSMA в своем докладе «Мобильная экономика 2020», передает Интефакс-Запад.

Сообщается, что среднемировой процент проникновения будет выше и составит около 20%. В частности в Северной Америке этот показатель достигнет 48%, а в странах Азии — все 50%.

«По подсчетам GSMA, в 2019 подавляющая доля подключений приходилась на 3G — примерно 42%. Проникновение 4G составляет 33%, 2G — 25%. В 2025 году большее количество подключений будет приходиться на 4G — 68%, доля 3G составит 17%, 2G — 2%», пишет ресурс, ссылаясь на GSMA.

На сегодня коммерческий 5G доступен в 24 странах, среди которых США, Китай, Южная Корея, Великобритания и т.д. В СНГ сеть пятого поколения не используется.

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