«Медиа Группа Украина» заключила договор на продажу своего контента с телеканалом в Литве. Дистрибуцией программ МГУ займется местный национальный вещатель Lietuvos ryto TV, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, телеканал уже показывает зрителям документальное реалити-шоу «История одного преступления», раскрывающее истории реальных преступлений, совершенных реальными людьми в период с 1991 года и до сегодня. Кроме того, в ближайшее время Lietuvos ryto TV будет транслировать первый сезон сериала «Выходите без звонка».

Как отмечает директор департамента продаж ТВ-контента МГУ Ирина Черняк, контент украинского производства набирает все большей популярности среди стран Балтии, в частности, это касается Литвы.

«Рады, что наши фильмы и сериалы пользуются популярностью среди зрителей. Мы рады сотрудничеству с телеканалом Lietuvos ryto TV и надеемся, что зритель канала искренне полюбит наши проекты, ведь в «Медиа Группе Украина» есть что предложить зрителю на любой вкус», — говорит она.

В свою очередь глава Lietuvos ryto TV Аудрюс Шяурусявичус подтверждает спрос на украинские сериалы в Литве. По его мнению, весомым поводом дл яэтого также являются события 90-х, объединяющие жителей двух стран.

«Мы рады возможности сотрудничать с «Медиа Группой Украина» не только благодаря высокому качеству контента, который ценится телезрителями Lietuvos ryto TV, но и благодаря связанной истории Литвы и Украины. Я думаю, что это одна из причин, почему «История одного преступления» привлекает внимание многих зрителей», — отметил он.

Напомним, за прошедший год «Медиа Группа Украина» инициировала возбуждение 57 уголовных дел и зафиксировала более 150 фактов нарушения прав интеллектуальной собственности в сети провайдеров

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