Президент Украины Владимир Зеленский выдал ряд указов, касающихся изменений в составе представителей Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Глава государства прекращает полномочия четырех членов регулятора, однако двух из них переназначает на ту же должность.

Согласно распоряжению Президента, 4 марта было объявлено о досрочном прекращении полномочий Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяны Фещук. Сегодня, 5 марта, Владимир Зеленский издал указ о назначении Зиневича и Коваля по новой на должность членов Нацсовета.

Напомним, прошлой осенью Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о непрерывной работе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Новые требования предусматривают функционирование регулятора без пробелов, возникающих при смене членов Нацсовета.

При условии, что профильный комитет ВР будет объявлять о старте отбора кандидатов на должность члена Нацсовета за 90 дней до дня прекращения полномочий действующего представителя, это может обеспечить непрерывную работу регулятора.

Кроме того, закон обязует парламент назначать членов Нацсовета на все вакантные должности одновременно. В случае, если какая-то должность занята не будет, отбор проведут повторно.

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