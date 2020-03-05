Китайская компания Geely первой среди частных предприятий Китая займется выпуском спутников. Geely планирует наладить производство уже к концу текущего года, передает Лига.Tech.

Согласно данным, сейчас компания руководит строительством научно-производственного центра по разработке и тестированию аппаратов. Кроме производственных и испытательных отсеков в нем будут также площадки для исследования, разработок и облачных вычислений.

Отмечается, что в центре планируется собирать спутники разных видов. Главной целью аппаратов станет обеспечение высокоскоростного подключения к интернету, высокоточной навигации и возможности облачных вычислений.

Напомним, в январе Китай произвёл свой второй в 2020 году космический запуск, в результате которого на орбиту был выведен первый тестовый спутник для будущей 5G-группировки Yinhe-1.

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