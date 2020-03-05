Франция обязалась к 2025 году обеспечить 100%-ное покрытие страны волоконно-оптическими сетями

После негативной реакции со стороны местных органов власти, французское правительство пересмотрело свод правил для желающих получить государственное финансирование, заменив цифру 92% на полноценные 100%. Об этом пишет Telecompaper.

Подобно другим странам Европы, Франции предстоит проделать немалый путь для достижения полного покрытия своей территории оптоволокном. По данным ARCEP, по состоянию на июнь 2019 года сети FTTH охватывали 15.58 миллиона домохозяйств Франции, однако это меньше половины всех домохозяйств страны.

Регулятор прогнозирует, что к 2022 году покрытие оптоволокном увеличится во Франции до 80%. Однако после того, как завершится покрытие данными сетями территорий, не представляющих сложностей для их развития, начнутся трудности с развитием сетей в сложных с точки зрения географических условий регионах.

В декабре прошлого года правительство Франции подтвердило взятые на себя обязательства, связанные с обеспечением 100%-ного покрытия страны сетями FTTH к 2025 году, а также представила обновлённые правила для местных органов власти, желающих получить финансирование для развития региональных оптико-волоконных сетей.

Однако суммы в 280 миллионов евро, выделенной для желающих получить финансирование, оказалось недостаточно, учитывая тот факт, что 25 департаментов страны ещё не начали планировать развёртывание сетей в таких масштабах.

Сенаторы проголосовали за внесение поправок в бюджет 2020 года, чтобы высвободить 322 миллиона евро, необходимых для финансирования процесса создания общественных сетей, но даже этого может в итоге оказаться недостаточно. Ряд сенаторов считает, что правительству необходимо выделять в два раза больше, чтобы достичь поставленных целей.

Пересмотренные правила, которые были опубликованы в декабре прошлого года, также были подвергнуты критике за сокращение объёмов государственного финансирования до 92%. После негативных отзывов, поступивших из регионов, правительство вновь пересмотрело свод правил, вернув прежнее, 100%-ное финансирование.

В последнее время развитие оптико-волоконных сетей во Франции идёт невероятно быстрыми темпами, однако для полного покрытия данный процесс необходимо всё же ускорить.

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