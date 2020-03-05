Команда разработчиков в рамках проекта Project Sandcastle смогла установить операционную систему Android на iPhone. Работает это только с линейкой устройств от Apple седьмого поколения — iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPod Touch 7, передает iXBT.com.

Разработчики опубликовали подробную инструкцию установки Android на iPhone, однако не рекомендуют экспериментировать на своем единственном смартфоне. Специалисты подчеркивают, что ОС, вероятнее всего, будет работать с багами.

В частности, это касается перебоев в работе Android во время голосового общения, использования Bluetooth, камеры и других возможностей. Кроме того, плавность работы неродной операционной системы на iPhone оставляет желать лучшего. Однако данный эксперимент, несмотря на погрешности, доказывает, что все же функционирование Android на iPhone возможно.

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