Команда разработчиков в рамках проекта Project Sandcastle смогла установить операционную систему Android на iPhone. Работает это только с линейкой устройств от Apple седьмого поколения — iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPod Touch 7, передает iXBT.com.
Разработчики опубликовали подробную инструкцию установки Android на iPhone, однако не рекомендуют экспериментировать на своем единственном смартфоне. Специалисты подчеркивают, что ОС, вероятнее всего, будет работать с багами.
В частности, это касается перебоев в работе Android во время голосового общения, использования Bluetooth, камеры и других возможностей. Кроме того, плавность работы неродной операционной системы на iPhone оставляет желать лучшего. Однако данный эксперимент, несмотря на погрешности, доказывает, что все же функционирование Android на iPhone возможно.