Сегодня, 5 марта, в киевском метрополитене была запущена сеть 4G. Жителям столицы продемонстрировали работу технологии на станции «Академгородок», сообщает совместный пресс-релиз Киевста, Vodafone и lifecell.

Согласно данным, с 5 марта 2020 года тройка мобильных операторов начала предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена — «Академгородок». Это первая станция столичной «подземки», где стал доступен скоростной мобильный интернет.

Напомним, в середине прошлого месяца на собрании в КГГА Максим Бахматов подтвердил, что все необходимые технические аспекты уже улажены, и первые сети 4G в киевском метрополитене могут быть построены уже этой весной.

В первую очередь связь четвертого поколения появится на станциях «Академгородок», «Житомирская», «Святошин», «Сырец», «Дорогожичи», «Героев Днепра», «Минская» и «Оболонь». На остальных станциях 4G стоит ждать не раньше 2021 года.

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