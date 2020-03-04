Праздник 8 Марта давно утратил идеологию, которую вкладывали в него те, кто назначил его «красным днем календаря». Вместо этого он наполнился ожиданием чуда для женщин и предпраздничными хлопотами для мужчин. Запахами тюльпанов и ароматами духов. Его можно ругать или хвалить, но сложно отрицать, что для нескольких поколений наших милых девочек, девушек, мам и бабушек это – время ожидания чуда. Почти как в Новогоднюю ночь. Только вместо бородатого незнакомца в красном костюме с белым воротником радость дарят самые родные и близкие мужчины. В этом году в эфире телеканала «Интер» 7 и 8 Марта обязательно появятся любимые фильмы и любимые программы с особыми праздничными акцентами и историями. Мы поговорили с ведущими телеканала о том, что ждет телезрителей в эти дни и как сами звезды готовятся дарить и принимать подарки к 8 Марта.

Андрей Доманский («Готовим вместе» и «Круче всех»)

С коллегами по «Готовим вместе» мы найдем рецепт правильного проживания этого дня – 8 Марта. Например, можно же взять на себя все обязанности по дому (что я и сделаю в студии, затеяв небольшую уборку). Причем методы экспресс-уборки у нас свои, мужские. Мы с Дромовым попробуем создать оригинальный букет из фруктов и цветов. Хотя можно в него добавить, наверное, и овощей… в общем, посмотрите внимательно, что там у вас есть в холодильнике. Его можно преподнести вечером к романтическому ужину. В студии мы приготовим теплый куриный салат с овощами, грибами и соусом из кешью; филе семги, запеченное с овощами; малиновый чизкейк с белым шоколадом. В общем, простенькие такие блюда, с которыми, по мнению Андрея Дромова, справится любой мужчина. Еще мы в эфире вспомним о женщинах, которые утерли нос многим своим коллегам в исконно наших, мужских профессиях.

Что касается личных поздравлений… Все мои женщины даже географически находятся не в одном городе, не только в Киеве. Поэтому именно 8 Марта поздравить всех лично не смогу. Тех же, кто со мной рядом в этот день, буду удивлять. Конечно, их пожелания уже висят в воздухе на протяжении длительного периода времени, но идеальный подарок – тот, которого от тебя не ждут. Но, чтобы вы не делали, помните: радовать женщин нужно не только по праздникам, а каждый день.

Анастасия Даугуле («Утро с Интером»)

У нас очень благородные мужчины в редакции. И если 8 Марта выпадает на будний, эфирный день, нас в эфире заменяют коллеги-мужчины. Так, в прошлом году на смену 8 Марта вышел Роман Кадемин. А я выспалась и вместо работы помчалась на специальный марафоне «Ladies Run», то есть, «Девочки бегут». Отличный забег, в котором участвуют только девушки. В этом году 8 Марта – ура! – выходной. Поэтому Роману не придётся меня заменять. Но марафон никто не отменял. И в воскресенье я непременно побегу женскую эстафету. Это уже традиция. Весенняя и красивая.

Александр Лукьяненко (ведущий «Полезной программы» и главный редактор телеканала НТН)

Я стараюсь женскую часть нашего коллектива поздравить лично. Поэтому накануне вечером покупаю ящик цветов в горшках — это, как правило, либо гиацинты, либо нарциссы. И торжественно прихожу на телеканал с этим ящиком цветов. Мои коллеги понимают, что самое важное – спрятать эти цветы от наших девушек, потом тихонько всем исчезнуть и уже организованно ввалиться в кабинеты с этими цветами, конфетами и прочими вкусностями. Несмотря на то, что 8 марта в этом году приходится на воскресенье, служба новостей все равно работает. Конечно, мы стараемся девушек максимально освободить от служебных обязанностей в этот день. Но те, кто выходит на работу, знают, что о них помнят, их поздравят, и им обязательно подарят цветок, который потом, например, можно высадить на даче. Подозреваю, что у некоторых уже целая коллекция гиацинтов от Лукьяненко (смеется). В прошлом году было, по-моему, 32 горшочка или 33. На самом деле главное здесь – внимание. И раз уж так получилось, что наши девушки проводят свой праздник на работе, почему бы не порадовать их таким знаком внимания?

А в праздничном выпуске «Полезной программы», который выйдет в эфир 7 марта, в мужской компании с коллегами-телеведущими мы будем исследовать десерт, перед которым не устоит, наверное, ни одна женщина – эклеры. Будут сюрпризы, будет интересно, посмотрите этот выпуск в 10:00.

Жанна Тихонова, ведущая программы «Жди меня. Украина»

Лично для меня 8 Марта – один из самых любимых моих праздников, такой светлый, легкий, весенний. А если еще и утро начинается с большого букета тюльпанов и конфет, то праздничное настроение обеспечено на весь день. В это году в выпуске «Жди меня. Украина», который выйдет в эфир 9 марта, мы не делали особых акцентов к 8 Марта. На самом деле мы же в каждой программе говорим и о женских судьбах, рассказываем и показываем наши, женские истории.

Как будем праздновать с коллегами вне эфира пока не знаю, наши мужчины – большие выдумщики. На Новый год, например, играли в «Тайного Санту». Каждый из нас тянул жребий – бумажку с именем коллеги, которому нужно было приготовить и незаметно «подбросить» подарок. И здесь было с одной стороны приятно получить сюрприз, а с другой – интересно расследовать, кто из коллег стал твоим личным «тайным Сантой». Что для нас придумают в этом году к 8 Марта? Посмотрим!

Андрей Данилевич («Касается каждого» и «Круче всех»)

Сейчас мы как раз работаем над праздничным выпуском программы «Касается каждого», которая выйдет в эфир 6 февраля. В нем наши эксперты, известные, красивые, успешные женщины, впервые раскроют некоторые свои секреты.

А меня лично 8 Марта в этом настигло немного раньше календарной даты. На прошлых выходных мы с сыновьями и отцом ездили в Житомирскую область, чтобы поздравить мою любимую бабушку Клавдию Александровну с Днем рождения и 8 Марта. Ей в этом году исполнилось 88 лет. Бабушка – очень важный и очень дорогой для меня человек. Лучшее, что во мне есть, заложила именно она, с ее трудолюбием, честностью, справедливостью. Хочется, чтобы ее и всех наших умных, красивых, добрых и мудрых женщин мы, мужчины, только радовали. С наступающим праздником!

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