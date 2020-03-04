Компания исследует создание специализированных рыночных вертикалей посредством возможного разделения своего бизнес-подразделения передачи данных в рамках SES. Программа «упростить и усилить» поможет сосредоточиться на основных сильных сторонах компании, упростить ее работу и способствовать инновациям для будущего роста.

SES запускает комплексную программу с целью позиционировать компанию для будущего роста и обеспечить максимальную выгоду нынешним и будущим клиентам, а также заинтересованным сторонам.

Программа, которая называется «упростить и усилить» будет выполняться в течение 2020 года, и включает в себя реализацию ряда стратегических решений. Что позволит SES наилучшим образом реализовать заявленную цель — совершать в космосе необычайное, чтобы предоставлять удивительные возможности связи в любой точке Земли. Это следующий этап процесса, который начался в 2017 году, когда SES впервые создала отдельные подразделения для передачи видео и данных.

SES видит огромные возможности на своих основных рынках, учитывая меняющуюся динамику отраслей передачи видео и данных. Программа «упростить и усилить» призвана позиционировать SES как лидера глобальных решений подключения к контенту. Благодаря работе в качестве эффективного и результативного партнера, с которым проще поддерживать деловые отношения, а также укреплению своих позиций в качестве предпочтительного партнера для ведущих мировых вещательных компаний, правительств, телекоммуникационных компаний, поставщиков облачных решений и клиентов, обеспечивающих связь в движении.

Программа состоит из четырех основных инициатив:

Создать специализированные рыночные вертикали: SES рассмотрит создание двух специализированных рыночных вертикалей посредством возможного разделения своего бизнеса сетей связи, чтобы обеспечить стратегическую и операционную направленность, повысить внешнюю видимость и соответствующим образом настроить общий бизнес SES на будущее. Такое рассмотрение будет включать анализ отдельной структуры капитала для бизнеса сетей связи, потенциальное предоставление ему доступа к внешнему капиталу для ускорения роста и использования уникального выгодного предложения, сложившегося на рынке. Эта структура также будет способствовать четкой ориентации SES на приоритеты получения дохода и поддержания ценностной значимости о ее лидирующем на рынке бизнесе передачи видео, о использовании ее премиум-области непосредственного вещания на бытовые приёмники (DTH) и превосходный глобальный охват.

В результате недавнего решения Федеральной комиссии США по связи (FCC) о перераспределении части спектра частот C-диапазона, SES создает специальную группу для выполнения наиболее сложного и требующего внимания перераспределения спектра частот, который когда-либо задумывался. Эта команда будет использовать собственный опыт компании для обеспечения беспроблемного процесса, который бы удовлетворял критически важные потребности ее текущих клиентов, а также желание FCC в сжатые сроки обеспечить лидирующие позиции для США в сфере 5G. Это возможность трансформации для защиты областей вещания SES и нынешних клиентов, поддержки почти 120 миллионов домохозяйств США, которые используют C-диапазон в своих кабельных и вещательных программах, a также обеспечения выгоды для акционеров SES.

Сосредоточиться на основных сильных сторонах: Рынки, на которых работает SES, стали требовать большее количество ресурсов, а также стали подвержены технологическим сбоям. SES сосредоточит свои возможности и предложения на каждом из своих рынков на прибыльных сегментах. А также компания будет акцентировать внимание на сильных сторонах группы и будет удваивать там, где это имеет смысл, при выходе, уменьшая влияние или создавая альянсы и партнерства для обслуживания других сегментов рынка. Это приведет к более сильной и сфокусированной работе SES с ведущими в мире продуктами и решениями в тех областях, где она является лучшей.

Упростить работу: Компания рассчитывает перераспределить свои ресурсы для поддержки этих инициатив с целью упрощения своей деятельности, максимального повышения эффективности и облегчения ведения бизнеса с SES. Мероприятия будут включать консолидацию и реорганизацию некоторых функций для отражения любых изменений в сфере деятельности и структуре бизнеса. Кроме того, компания планирует всесторонний анализ своего глобального присутствия. В целом ожидается, что благодаря такому акценту на своих основных сильных сторонах и упрощении деятельности SES, начиная с 2021 года, компания достигнет увеличения прибыли до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) до 40–50 миллионов евро в год.

Инновации для будущего: SES углубит свою приверженность инновациям, чтобы стимулировать решения для клиентов, которые востребованные на рынке сегодня и в будущем. SES возглавила отрасль в разработке негеостационарных спутниковых систем связи с низкой задержкой, а теперь и многоорбитальной архитектуры наряду с интеграцией сетевых функций и автоматизацией. Эта дальнейшая приверженность инновациям расширит лидерство SES в облачной интеграции за счет развития «облачной практики», ориентированной на создание и управление масштабом облаков во всех целевых сегментах рынка. Кроме того, компания намерена создать инновационный центр для совместного с клиентами и партнерами создания и внедрения решений, а также разработки новых технологий и бизнес-моделей посредством создания и финансирования новых предприятий корпорациями.

«Наше видение — это контент и связь везде, и мы позиционируем SES для реализации этого видения и обеспечения роста и выгоды для наших клиентов на их быстро меняющихся рынках», — сказал Стив Коллар (Steve Collar), генеральный директор SES. «Этот следующий этап нашей стратегической трансформации предназначен для того, чтобы мы подготовили SES к захватывающему будущему, выполняя наши обязательства перед клиентами и рынком сегодня. Таким образом, мы сделаем SES более простой компанией для ведения бизнеса и обеспечим значительную ценность для всех наших заинтересованных сторон».

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