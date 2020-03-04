В Херсноской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали работу российского детского телеканала «Карусель». Канал был запрещен для трансляции в Украине из-за пророссийских настроений, сообщает сайт города Херсон 0552.

Согласно данным, провайдер, незаконно транслировавший запрещенный канал, получил предупреждение о том, что в случае повторного нарушения может быть осужден по статье «Посягательство на территориальную целостность Украины».

«В частности, речь идет о запрещенном на Украине телеканале «Карусель», где популяризируются идеи сепаратизма, нарушения конституционного строя и территориальной целостности нашей страны», — сообщили в пресс-службе СБУ.

Дело в том, что канал «Карусель» был запрещен в Украине из-за детской передачи «Спокойной ночи, малыши», герои которой во время прогноза погоды идентифицируют Крым как часть России.

Напомним, в конце прошлого месяца Нацсовет запретил ретрансляцию трех российских каналов в Украине. Из списка разрешенных для показа в нашей стране были изъяты телеканалы «Еврокино», «ТОПШОП ТВ» и «Зоопарк».

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