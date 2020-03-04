1+1 media расширила свое дистрибуционное портфолио, добавив два канала медиахолдинга ViacomCBS. Теперь украинским зрителям доступны телеканалы Paramount Channel и NickToons, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, компании продолжают сотрудничество, заключив новый договор. В частности, он касается того, что 1+1 media остается единственным дистрибутором каналов ViacomCBS в Украине, а также будет ретранслировать зрителям контент Paramount Channel и NickToons.

«Появление новых тематических телеканалов в нашем портфолио — это ответ на потребности украинских зрителей. Мы понимаем, какой именно контент им хотелось бы видеть больше, а потому расширение сотрудничества с компанией ViacomCBS, каналы которой мы дистрибутируем уже не первый год, — это результат нашего общего желания обеспечить зрителя легальным доступом к культовым телевизионным продуктам», — отметил директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media Андрей Мальчевский.

К слову, Paramount Channel является развлекательным каналом, тематическое наполнение которого представлено хитами мира кино — от современных блокбастеров до легендарной классики. В свою очередь NickToons — телеканал с анимационным контентом для детей.

«Мы рады расширить сотрудничество с 1+1 media, нашим многолетним партнером в Украине. Киноконтент и анимационные сериалы для детей — одни из наиболее затребованных категорий среди современных зрителей. Теперь у украинских зрителей появилось два новых канала, где транслируются лучшие мировые кинохиты и любимые миллионами детей анимационные сериалы», — прокомментировал исполнительный вице-президент и генеральный менеджер ViacomCBS Networks International в странах Бенилюкса, Скандинавии, Украине, России, странах СНГ и Балтии Морис Холс.

Напомним, на днях 1+1 media запустила в тестовом режиме незакодированные версии двух своих международных каналов — «УНИАН ТВ» и 1+1 International.

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