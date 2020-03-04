Телекоммуникационные компании Саудовской Аравии договорились об открытом доступе к сетевой инфраструктуре

Исходя из рекомендаций национального регулятора, шесть ведущих операторов телекоммуникационных услуг, работающих в Саудовской Аравии, подписали соглашение об открытом доступе, предусматривающее совместное использование сетевой инфраструктуры друг друга.

Возможности пользователей услуг широкополосной связи в Саудовской Аравии стали намного шире, так как шесть крупнейших телекоммуникационных компаний страны объявили о подписании соглашения об открытом доступе для совместного использования своих оптоволоконных сетей.

К данной инициативе присоединились компании STC, Mobily, Zain, Etihad Atheeb Telecom, Integrated Telecom Company и Integrated Dawiyat, решившие подписать соглашение после соответствующей просьбы, озвученной правительственной Комиссией по вопросам связи и информационных технологий (CITC).

«Внедрение модели открытого доступа расширит использование нашей волоконно-оптической инфраструктуры за счёт разработки коммерческих соглашений, облегчающих абонентам переход от одного провайдера к другому», – комментирует глава CITC Мухаммед Аль-Тамими.

Прогнозируется, что результатом внедрения данной схемы станет рост числа абонентов услуг FTTH на три миллиона, с широкими возможностями выбора любого из провайдеров, поддержавших инициативу.

Новость о подписании данного соглашения появилась одновременно с информацией о том, что проникновение интернета в Саудовской Аравии достигло отметки в 93%.

Несмотря на отсутствие прямой связи данной схемы с Национальной программой преобразований, разработанной правительством Саудовской Аравии и известной также как «Видение будущего Саудовской Аравии до 2030 года», она определённо поможет достижению широкого набора поставленных в ней социальных, технологических и экономических целей, включая повышение уровня жизни и возможностей доступа к высокоскоростному интернету.

Благодаря уровню проникновения сетей FTTH в 41.8% Саудовская Аравия может похвастаться существенным отрывом от большинства стран Европы, где данный показатель составляет в среднем 13.1%.

Не лишним будет также напомнить о том, что Саудовская Аравия стала первой страной в регионе и третьей в мире, внедрившей на коммерческом уровне технологию 5G, и недавно прыгнула на 92 позиции – до 13 места в мировом рейтинге – по показателям скорости интернета (средняя скорость скачивания в стране составляет 55,6 Мбит/сек).

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