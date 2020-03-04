Setanta Sport – ирландский спортивный телеканал, представленный на сегодня в 14 странах мира. Прошлым летом его дистрибуцией для украинского зрителя занялся дивизион Digital&PayTV StarLightMedia. Это сотрудничество стало настоящим событием для любителей спорта, ведь телеканалы с таким уровнем контента давно не появлялись в Украине. Каждый из видов спорта на Setanta представлен топовыми чемпионатами. Зритель получил доступ к Английской премьер лиге, Шотландской Профессиональной футбольной Лиге, НХЛ, НБА, UFC, Формуле 1 и другим ключевым событиям мира спорта.

13 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внёс в списки адаптированных иностранных телепрограмм спортивный канал Setanta Sports+. Mediasat обратился к представителям телеканала на территории Украины с просьбой рассказать о запуске Setanta Sports+.

О новом канале, причинах его появления и возможностях для зрителя рассказывает Виталий Сперкач, руководитель отдела продаж прав на ретрансляцию Digital&Pay TV StarLightMedia: «Когда речь идёт о просмотре важных спортивных событий, наличие прямой трансляции обретает ключевое значение. В этом смысле, широкий ассортимент прав на показ ключевых игр в разных видах спорта ставил перед выбором – какой чемпионат или игру показывать, если они проходят параллельно. Поэтому, чтобы обеспечить зрителя возможностью смотреть больше важных игр в прямом эфире, Setanta запустила второй канал. Эта практика стала уже традиционной для этого вещателя в других странах, где представлены его каналы. Мы, как дистрибьютор, очень рады, что в Украине это произошло достаточно быстро. Причина такого решения понятна – за 5 месяцев с момента начала дистрибуции, доступ к первому каналу Setanta Sports получили больше 1,5 миллиона украинских абонентов. Чего ожидать от появления Setanta Sports+? Увеличения количества прямых трансляций, меньшей вероятности пропустить ключевую игру и возможного расширения списка представленных на канале топ-турниров. На данный момент у нас есть договоренности уже с более чем 30 операторами и с каждым днём их количество растёт. Согласно нашим договоренностям, Setanta Sports+ можно будет смотреть, используя различные платформы и технологии (кабельные сети, IPTV, ОТТ). Также, мы сейчас находимся на финальном этапе переговоров с одним из спутниковых провайдеров».

Мария Лысенко, руководитель дистрибуции Setanta Sports: «Мы довольны результатами дистрибуции канала «Setanta Sports» – уже подписано более 120 договоров с операторами. За полгода – это очень хорошие результаты! Поэтому запуск второго канала – необходимость для показа контента и, безусловно, доказательство успешности. Это подтверждают и рейтинги, и количество просмотров нашей YouTube страницы. После запуска второго канала мы сможем более чем в 2 раза увеличить количество прямых трансляций. Если на первом канале у нас было, в среднем, 17 лайвов в неделю, то на двух каналах – 40. У зрителей будет отличный выбор – трансляции НБА и НХЛ, или чемпионаты по футболу и Формула 1. Ну и, конечно, мы будем показывать больше тенниса, особенно Уимблдон, во время которого мы будем транслировать картинку с 18 кортов. Также сможем добавлять другие спортивные события – при функционировании одного канала место под которые найти было невозможно. У нас достаточно большая группа комментаторов и все, с кем мы сотрудничали на Setanta Sports, будут работать и на новом канале».

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