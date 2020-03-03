Вещание в формате высокой чёткости ведётся в рамках VOD-платформы 1+1 video и на платформе платного телевидения «Киевстар ТВ».

Общенациональные телеканалы «ТЕТ» и «2+2», входящие в холдинг 1+1 media, начали вещание в стандарте высокой чёткости (HD).

Отдельные версии каналов в формате HD были запущены сегодня, 3 марта, и доступны абонентам сервисов 1+1 video и «Киевстар ТВ».

В настоящее время 1+1 media предлагает партнёрским телевизионным сетям возможность трансляции каналов без уплаты дополнительного роялти.

По словам генерального директора 1+1 media Ярослава Пахольчука, следующим каналом группы, который начнёт вещание в HD, станет детский ПЛЮПЛЮС. Ожидается, что канал ПЛЮПЛЮС HD начнёт работу во втором полугодии.

Напомним, осенью прошлого года холдинг запустил HD-версию своего основного канала «1+1». Так, 1+1 в HD-качестве сначала начал работу на платформе «Киевстар ТВ», а через несколько дней стал доступен на VOD-сервисе 1+1 video.

Также 1+1 media запустила два канала в открытом доступе на спутнике — это «УНИАН ТВ» и 1+1 International.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.