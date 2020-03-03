SpaceMobile: Vodafone и Rakuten профинансировали запуск спутников для раздачи 4G и 5G по всей планете

Компания Vodafone Group и японский оператор мобильной связи Rakuten вложили деньги в американский спутниковый стартап AST & Science, который создаёт сеть для раздачи из космоса сигнала мобильного широкополосного интернета в стандартах 4G и 5G с целью заполнения «белых пятен» в покрытии.

Сеть SpaceMobile, принадлежащая компании AST, представляет собой группировку низкоорбитальных (LEO) спутников, позволяющих передавать данные с малой задержкой времени. Согласно информации, озвученной компанией, данная сеть станет первой сетью подобного рода, к которой 4G и 5G совместимые смартфоны смогут подключаться напрямую, без необходимости использования дополнительного или специализированного спутникового оборудования.

Компания AST планирует сотрудничать с операторами мобильных сетей, давая им возможность использовать ресурсы сети на оптовой основе. Цель данного проекта заключается в предоставлении мобильным операторам возможности заполнения «белых пятен» в покрытии сетей 4G, а впоследствии – также сетей 5G.

По данным компании AST, 5 миллиардов человек во всём мире, использующих смартфоны, регулярно входят и выходят из зоны покрытия сетей сотовой связи, а ещё один миллиард проживает вне зоны покрытия таких сетей. Миссия стартапа заключается в том, чтобы обеспечить сотовую связь везде и для всех, впервые в истории позволяя абонентам автоматически переключаться между спутниковой сетью SpaceMobile и традиционными наземными сотовыми сетями.

В ходе последнего раунда финансирования стартапа компания Vodafone через своё инвестиционное подразделение Vodafone Ventures инвестировала в AST 25 миллионов долларов. Компании Vodafone и Rakuten стали основными инвесторами; также в этом раунде финансирования свои деньги в стартап вложили такие компании как American Tower, Cisneros, Samsung NEXT и основатель AST Абель Авеллан. На данный момент AST сумела привлечь инвестиции на общую сумму 128 миллионов долларов.

Компания Vodafone также является стратегическим партнёром компании и планирует предоставить ей техническую, эксплуатационную и нормативную информацию для поддержки развёртывания сети SpaceMobile.

Генеральный директор компании Vodafone Ник Рид говорит: «В компании Vodafone хотят, чтобы все смогли получить гарантированную возможность пользоваться преимуществами цифрового сообщества, чтобы никто не остался без обслуживания. Мы уверены в том, что сеть SpaceMobile обладает уникальными возможностями для обеспечения универсального покрытия сигналом мобильной связи, позволяющим нам значительно расширить покрытие наших ведущих сетей в Европе и Африки, в частности – в сельской местности, а также во время стихийных бедствий и катастроф, обеспечив стабильное подключение всем пользователям смартфонов».

Компания AST протестировала сеть SpaceMobile, используя спутник BlueWalker 1, который был запущен в апреле 2019 года. Согласно заявлению представителей компании, сеть будет запущена в полноценную эксплуатацию уже в ближайшие несколько лет.

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