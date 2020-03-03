Телеканалы Film.UA Group — «Кус-Кус» и 36,6 TV — дистрибутируемые 1+1 media, закодировали свой спутниковый сигнал. Кодированный сигнал поднялся на спутник Astra 4A, пишет Телекритика.

Телеканал «Кус-Кус» был запущен осенью прошлого года, а 36,6 TV — за год до этого. В связи с этим директор PayTV-направления Film.UA Нариман Гусейнов не дает четких прогнозов окупаемости. Однако он уверен, что кодирование спутника благотворно повлияет на рынок платного ТВ.

«Мы кодируем каналы как раз для того, чтобы создать их ценность для провайдеров, и это последовательная стратегическая позиция Film.UA Group по всем нашим вещателям. Мы уверены, что после кодировки аудитория телеканалов сохранится и, с развитием рынка PayTV увеличение числа платящих абонентов должно простимулировать ее рост», — сказал Гусейнов.

Напомним, ведущие медиагруппы Украины (StarLightMedia, 1+1 media, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина») закодировали спутниковый сигнал своих телеканалов в конце января. На днях о кодировании на спутнике сообщил телеканал Music Box UA.

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