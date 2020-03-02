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суд

Мосгорсуд вынес решение по иску ООО «Национальный спортивный канал» против Kartina TV. Сервис получил запрет на трансляцию контента телеканала «Матч ТВ», сообщает Газета.ru.

Согласно данным, такое решение было принято в связи с тем, что Kartina TV не заключил с «Национальным спортивным каналом» соглашение на трансляцию телеканала «Матч ТВ». Примечательно, что случилось это как раз накануне возобновления чемпионата России по футболу и прямо перед началом плей-офф в матчах Континентальной хоккейной лиги.

Как отмечает ресурс, Kartina TV не впервые попадает в подобные истории. Так в прошлом году оператора в пиратстве обвинил «Первый канал». Соглашение с официальным вещателем сервис заключил только в 2015 году, но в 2018 году перестал платить, требуя снизить стоимость в три раза. В связи с этим контракт был расторгнут, а Первый канал обратился в суд.

А в 2015 году уголовное производство против Kartina.TV открыла прокуратура Германии. Иск в судебные инстанции подала Немецкая Бундеслига, обвиняя сервис в нарушении авторских прав.

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