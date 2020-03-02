В новом телепакете абоненты получат доступ к контенту категории «18+».

2 марта официальный оператор платного спутникового телевидения Xtra TV запустил новый пакет «Любовь», в который вошли три телеканала – Blue Hustler, Barely Legal и Erox HD. Вещание осуществляется со спутника Eutelsat 9B (9 гр.в.д.) на частоте 12187 МГц.

В то же время оператор исключил Erox HD из пакетов «Xtra Комфорт» и «Xtra Максимум».

По сообщению пресс-службы Xtra TV, до 31 марта стоимость пакета «Любовь» составит одну гривну в месяц. С 1 апреля абонплата возрастёт до 29 грн/мес.

Напомним, недавно на спутнике Eutelsat Hot Bird (13 гр.в.д.) оператор Xtra TV также запустил платный пакет из 36 каналов, в том числе в формате HD.

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