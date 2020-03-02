На прошлой неделе в Офисе Президента произошла встреча с медиагруппами. Собственно, это финал вопроса с мораторием на кодирование каналов украинских медиагрупп, который неделю тому появился в информационное поле.

Большая часть СМИ написали откровенную ересь о том, что раскодируют все телеканалы 16 марта, в то время как на сайте Президента речь идет исключительно о:

до 4 марта «Зеонбуд» изменит модуляцию сигнала Т2, что приведет к уменьшению емкости сети, а значит о платном пакете речь не идет, и автоматическому увеличению зоны покрытия каждого из передатчиков;

до 1 мая 2020 «Зеонбуд» обязуется установить дополнительные 47 передатчиков, а речь о доустановке 47 передатчиков для МХ1 ведется несколько лет, безуспешно;

до 16 марта каждая из медиагрупп обязуется запустить ОДИН телеканал в открытом доступе со спутника;

Xtra TV та Viasat должны разработать «социальный» пакет;

У каждого решения есть слабая сторона. Есть она и у этого.

Задача любого кодирования — это перелив трафика в контролируемую среду. С внедрением системы условного доступа, часть обладателей комплектов для приема открытого спутникового ТВ — утратили интерес к SAT TV и мигрировали в Т2. Часть перешла на DTH-платформы — Экстра ТВ и Виасат Украина. Часть мигрировала к кабельным операторам и на ОТТ-платформы. Часть громко заявила, что смотреть нечего, хотя в открытом доступе остались под 60 украинских телеканалов, и еще громче заявили, что будут смотреть российское ТВ!!!

С запуском еще одного «международного» телеканала, — мы сталкиваемся с той же проблемой, которая никуда не делась и не рассосалась. Российские телеканалы как были на спутнике. HotBird — так и остались. Первый канал Всемирная сеть, РТР Планета, НТВ Мир, Россия 24 — сидят на своих насиженных местах на HotBird. И теперь конкурировать с ними должны Интер+, 1+1 International, Украина 24, которые и так доступны украинским телезрителям, и канал от StarLightMedia. Cобственных граждан, по их же воле, мы снова отправляем в неконтролируемую среду, где нужно бороться с Кремлем за их сознание.

Офіс Президента України, у меня есть другое решение, более рациональное.

Спутниковые приемники, которые заточены под работу с Виасат Украины и Экстра ТВ, имееют возможность работать с одной из 4-х DTH-платформ. Два места из 4-х заняты. Остаются еще два места — под ИнтерМедиаГрупп (ИМГ) и СтарЛайтМедиа (СЛМ). Если ИМГ либо СЛМ не собираются запускать собственные платформы — у государства появляется шанс запустить собственную платформу DTH — социальную, предварительно договорившись с бизнесом.

Если медиагруппы не идут на контакт, есть «план Б» — кооперация с 2-мя платформами и запуск «социального» пакета. Существует «социальный хлеб», почему бы не появиться «социальному телевидению»? Государство заказывает партию приемников, либо выкупает часть имеющихся у операторов, и как в старые добрые времена, приемник можно получить бесплатно — зарегистрировавшись в Собесе.

С одной стороны, государство бесплатно реализует приемники для граждан, с другой — получает полную статистику, кто получил, где установлен приемник и т.д. За вторичный рынок — давать по рукам по всей строгости закона!

Гражданин получает от государства помощь в виде спутникового приемника, подключенного социального пакета на год или два, например. Смотрит любимые телешоу и понимает, что Родина о нем позаботилась!

Прелесть данной реализации в том, что мы сливаем трафик в контролируемую среду, и операторский тюнер дает возможность ЗАБЛОКИРОВАТЬ российские телеканалы, которые даже при ручном поиске невозможно настроить и прописать в перечень сохраненных телеканалов. И «потребителю» в список уже настроенных каналов попадают только те, на которые он получил права.

Граждане из Крыма/ОРДЛО приемники могут получать на подконтрольной территории Украины. Примерно по такой же схеме, по которой крымчане получали загранпаспорта с биометрикой.

По подконтрольной Украине территориях Донецкой и Луганской областей есть еще одно решение:

определяется территория, где создаются максимально благоприятные условия для покрытия ее широкополосным доступом к сети интернет, привлекаются местные игроки телеком-рынка;

государство ежемесячно компенсирует интернет-провайдерам доступ к каждому домохозяйства по выпискам из системы биллинга;

создается государственный ОТТ-сервис с определенным перечнем телеканалов, доступ в архив, видеотеки, радиостанций;

все домохозяйства без исключения получают доступ к сети интернет, доступ к ОТТ-сервису и абонентские приемники к каждому телевизору, бесплатно!

Задача — максимальная миграция граждан в контролируемую среду, переход от спутникового и эфирного приема в ОТТ.

Только таким образом можно уменьшить влияние российского контента на жителей Донбасса.

P.S. Вопрос рынка платного ТВ остается открытым…. как с ним быть?

P.S. 2 Русский мир намного ближе, чем кажется из Офиса Президента! Десятки приложений из Плеймаркета и Аппстора с халявными трансляциями российских телеканалов, десятки моделей спутниковых приемников с шарингом на НТВ-Плюс в заводской прошивке на полгода — год, серваки, размещенные на территории Украины, раздающие на халяву российские телеканалы — это все в пешей доступности в неограниченном количестве… Проблема намного глубже, чем сегодня обсуждали на Капитолийских холмах!

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