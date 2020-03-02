В Индии пассажирам самолетов разрешили пользоваться Wi-Fi на борту. До сих пор Индия и Северная Корея были единственными странами, в которых действовал такой запрет, передает 3Dnews.

Согласно данным, регуляторный орган электросвязи Индии (TRAI) утвердил проект положения о беспроводном подключении к Wi-Fi ещё в мае 2018 года. Однако на его реализацию понадобилось много времени, в связи с чем правительство разрешило сервисы беспроводных сетей на коммерческих авиарейсах только сейчас.

До этого времени международные авиакомпании, предлагающие услугу подключения к Wi-Fi на борту авиалайнеров, должны были отключать сеть при входе в воздушное пространство Индии. Теперь такие требования остались только в Северной Корее.

Напомним, год назад компания Международные авиалинии Украины сообщала о готовности запустить Wi-Fi в своих самолетах Boeing 777-200ER. С технической точки зрения завершены все организационные работы, однако услуга станет доступна на борту после получения необходимых разрешений от госорганов.

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