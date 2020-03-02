На протяжении восьми месяцев второй и третий по величине индийские операторы DTH вели переговоры, результатом которых должно было стать появление крупнейшего в мире DTH-оператора. Однако, по состоянию на сегодняшний день переговоры приостановлены и слияние не планируется.

Планы компании Bharti Airtel касательно приобретения DTH-оператора Dish TV, похоже, сорвались, поскольку стороны не смогли прийти к соглашению касательно оценки компании. Об этом сообщает издание Business Standard. За платформой Dish TV стоит компания Essel Group, более известная как Zee Group, которую возглавляет Суббаш Чандра. Деятельность группы связана со сферами медиа и развлечений.

У группы имеются долги на сумму в 2 500 крора рупий, и в настоящее время она пытается сократить сумму долга до приемлемого уровня. Попытка продать DTH-платформу была частью усилий Группы, направленных на получение дополнительных денежных средств для финансирования своей деятельности. Недавно стало известно, что владельцы Dish TV ведут переговоры с иностранной компанией, которая может стать просто финансовым инвестором, не проявляя интерес к управлению платформой. Источники утверждают, что в таком случае Essel Group может продолжить осуществлять непосредственное управление платформой. На продажу выставлено 50% акций, принадлежащих Essel Group, что составляет приблизительно 53% всех акций компании. Это означает, что инвестору может быть предложено около 25% акций компании.

В Essel Group желают усилить своё влияние в Zee Enterprises, где в настоящее время группа является миноритарным акционером. Совладельцами данной компании являются индийские и зарубежные инвесторы. Ожидается, что денежные средства, полученные в результате продажи акций Dish TV, будут направлены на покупку акций Zee. В Essel Group хотят увеличить свою долю в своём флагманском активе до 26%.

В настоящее время доля компании Dish TV на индийском рынке услуг DTH составляет примерно 31% — это примерно равно доле компании Tata Sky. Компания Bharti Airtel занимает третье место – её доля на рынке составляет примерно 23%. Конкуренция на рынке усилилась после того, как компания Reliance Jio вышла на рынок со своим стратегическим предложением, предусматривающим подключение сет-топ-боксов к инфраструктуре «оптика к дому». Таким образом, данная компания может повторить свой успех, сделанный на рынке телекоммуникаций. Именно по этой причине компания Bharti Airtel и заинтересовалась возможностью приобретения Dish TV.

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