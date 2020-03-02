Music Box UA закодировал спутниковый сигнал. На сайте канала появилось сообщение о том, что канал будет кодирован второго марта.

«02.03.2020 спутниковый сигнал будет закодирован. Чтобы в дальнейшем наслаждаться любимой музыкой с Music Box, обращайся прямо сейчас к официальным операторам спутникового телевидения или к официальным операторам кабельного телевидения», — гласит официальное сообщение.

Напомним, еще в декабре Music Box UA выразил желание кодировать свой спутниковый сигнал вместе с украинскими телегруппами. Ориентировочной датой было назначено 1 марта 2020 года.

К слову, телегруппы неоднократно призывали развлекательные телеканалы, которые не входят в медиагруппы, закодировать спутниковый сигнал вместе с ними.

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