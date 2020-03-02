Китай инвестирует более 7 миллиардов долларов в развитие сети 5G в провинции Юньнань. На эти деньги будут построены 200 тысяч базовых станций для охвата связью пятого поколения всего региона, пишет Синьхуа.

«Провинция Юньнань на юго-западе Китая инвестирует 50 млрд юаней /около 7,15 млрд долл. США/ в строительство 200 тыс. базовых станций 5G для осуществления полного покрытия сетью 5G всех городов, округов, уездов и районов провинции», — пишет ресурс.

Более того, в ближайшие 5 лет власти Юньнаня планируют вложить в сеть пятого поколения порядка 2 трлн юаней, чтоб построить 10 новых крупных инфраструктурных проектов. Таким образом они хотят ускорить формирование современной инфраструктуры сетей пятого поколения.

Напомним, спустя всего пару дней после того как три крупнейших мобильных оператора Китая заявили о развертывании услуг 5G по всей стране, в республике официально преступили к началам работ по созданию сетей следующего поколения — 6G.

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