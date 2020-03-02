Ассоциация HbbTV – международный консорциум, в задачи которого входит разработка и продвижение открытых стандартов для сектора современных интерактивных телевизионных услуг, объявила о выпуске спецификации HbbTV для рекламы, рассчитанной на определённую целевую аудиторию (HbbTV-TA).

Этот важный шаг позволит установить стандарты для вещателей и рекламной индустрии, дающие возможность запускать новые бизнес-модели и формировать новые источники получения доходов за счёт использования возможностей целевой рекламы, которые до сих пор были в значительной степени ограничены рекламным рынком в сети Интернет либо ОТТ и потоковыми платформами.

«Выпуск спецификации HbbTV-TA знаменует собой начало новой главы в истории цифровой трансформации вещательной индустрии. Сохраняя свои огромные возможности работы с массовым рынком, вешатели теперь смогут также обращаться непосредственно к различным сегментам своей высокодифференцированной аудитории, открывая новые перспективы для развития своего бизнеса», – говорит председатель Ассоциации HbbTV Винсент Гривет.

«HbbTV-TA – это первый открытый стандарт, заточенный на возможность размещения целевой рекламы в эфире живого вещательного телевидения, и он обладает огромным потенциалом для развития в Европе, где рынок в настоящее время очень сильно фрагментирован, благодаря целому ряду свойственных стандарту решений. Разработка спецификации осуществляется по просьбам вещателей, ещё раз подтверждая тесную связь HbbTV с требованиями рынка и потребностями бизнеса», – добавил он.

Спецификация HbbTV-TA, ставшая результатом сотрудничества с консорциумом DVB, даст вещателям возможность предоставлять отдельным группам своей аудитории персонализированную рекламу во время рекламных пауз путём замены «общей рекламы» из стандартного эфира телеканала на адресную – исходя из интересов владельца экрана. Функциональные возможности, предусмотренные в новой спецификации, также позволят обеспечить персонализацию и локализацию контента, что, в свою очередь, откроет дополнительные возможности для лиц, имеющих нарушения слуха или зрения.

Параллельно консорциум DVB готовит к выпуску собственную спецификацию для размещения целевой рекламы, которая дополнит спецификацию HbbTV-TA стандартным способом сигнализации, дающим возможность для замены рекламы в прямом телеэфире.

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