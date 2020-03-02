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Ассоциация HbbTV – международный консорциум, в задачи которого входит разработка и продвижение открытых стандартов для сектора современных интерактивных телевизионных услуг, объявила о выпуске спецификации HbbTV для рекламы, рассчитанной на определённую целевую аудиторию (HbbTV-TA).

Этот важный шаг позволит установить стандарты для вещателей и рекламной индустрии, дающие возможность запускать новые бизнес-модели и формировать новые источники получения доходов за счёт использования возможностей целевой рекламы, которые до сих пор были в значительной степени ограничены рекламным рынком в сети Интернет либо ОТТ и потоковыми платформами.

«Выпуск спецификации HbbTV-TA знаменует собой начало новой главы в истории цифровой трансформации вещательной индустрии. Сохраняя свои огромные возможности работы с массовым рынком, вешатели теперь смогут также обращаться непосредственно к различным сегментам своей высокодифференцированной аудитории, открывая новые перспективы для развития своего бизнеса», – говорит председатель Ассоциации HbbTV Винсент Гривет.

«HbbTV-TA – это первый открытый стандарт, заточенный на возможность размещения целевой рекламы в эфире живого вещательного телевидения, и он обладает огромным потенциалом для развития в Европе, где рынок в настоящее время очень сильно фрагментирован, благодаря целому ряду свойственных стандарту решений. Разработка спецификации осуществляется по просьбам вещателей, ещё раз подтверждая тесную связь HbbTV с требованиями рынка и потребностями бизнеса», – добавил он.

Спецификация HbbTV-TA, ставшая результатом сотрудничества с консорциумом DVB, даст вещателям возможность предоставлять отдельным группам своей аудитории персонализированную рекламу во время рекламных пауз путём замены «общей рекламы» из стандартного эфира телеканала на адресную – исходя из интересов владельца экрана. Функциональные возможности, предусмотренные в новой спецификации, также позволят обеспечить персонализацию и локализацию контента, что, в свою очередь, откроет дополнительные возможности для лиц, имеющих нарушения слуха или зрения.

Параллельно консорциум DVB готовит к выпуску собственную спецификацию для размещения целевой рекламы, которая дополнит спецификацию HbbTV-TA стандартным способом сигнализации, дающим возможность для замены рекламы в прямом телеэфире.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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