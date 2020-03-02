Телеканал, созданный для вещания на временно оккупированных территориях, получивший название «Дом», начал вещание в тестовом режиме. Об этом стало известно на презентации концепции телеканала в информагентстве «Укринформ», состоявшейся сегодня, 2 марта, пишет Телекритика.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, телеканал «Дом» транслирует развлекательный телеканал, но уже в ближайшее время займется самостоятельным производством новостей, программ и шоу.

«Мы договорились [с медиагруппами], что на этом телеканале будет премиальный контент, который есть в Украине. Это и сериалы, и ток-шоу, и развлекательные шоу, например, футбольные матчи, различные спортивные трансляции, – сказал Тимошенко. – Мы планируем, что в течение двух лет он полностью перейдет на собственное производство», — сказал он.

Как сообщила и.о. гендиректора UATV Юлия Островская, более половины жителей временно оккупированных территорий не имеют доступа к украинскому телевидению, в связи с чем активно потребляют контент российских каналов. Телеканал «Дом» создан именно для населения данных зон.

«Главная цель нашего канала – возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Стоит поблагодарить медиагруппы, которые предоставили нам почти бесплатно свой премиальный контент», — отметила Островская.

Напомним, в январе прекратил прямоэфирное вещание канал иновещания UATV. Сообщалось, что на его базе будет запускаться новый вещатель для временно оккупированных территорий, и первое время оба канала будут работать параллельно.

На днях русскоязычный канал для временно оккупированных территорий получил имя «Дом». По слухам, такую версию названия утвердил Президент Владимир Зеленский.

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