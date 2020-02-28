«Триколор» прекратил показа каналов, дистрибутируемых компанией «Ред Медиа». Мультиплатформенный оператор недоволен навязыванием «лишних» каналов со стороны правообладателя, сообщает официальный блог.

Согласно данным, во время сотрудничества с «Ред Медиа» «Триколор» предоставлял своим клиентом доступ ко всем каналам правообладателя, включая и те, что по своей тематике дублировали программы, уже имеющиеся в предложении оператора. Кроме того, общая доля телесмотрения «навязанных» каналов не превышала 3%, в то время как стоимость их вещания превышала половину стоимости контракта.

В связи с этим, «Триколор» намеревался исключить «лишние» каналы из пакетного предложения, оставив только спортивные: «МАТЧ! ПРЕМЬЕР», «МАТЧ! Футбол 1», «МАТЧ! Футбол 2», «МАТЧ! Боец», «МАТЧ! Игра», «МАТЧ! Страна»,»КХЛ» и их HD-версии. Однако договориться об этом с «Ред Медиа» не удалось.

«Мы готовы были оставить вещание только спортивных каналов, которые действительно представляют ценность для наших клиентов. Однако договориться об изменении пакетирования и разделении контента с правообладателем не удалось. Кроме того, подписание нового контракта на условиях «Ред Медиа» могло бы повлечь за собой увеличение стоимости подписок для наших клиентов. Прилагаем все возможные усилия, чтобы восполнить недостаток уходящего из наших пакетов контента», — прокомментировал заместитель гендиректора по контентной политике «Триколора» Николай Орлов.

Напомним, в середине месяца «Триколор» запустил еще девять собственных каналов. В новых телеканалах оператора зрителям, в преимущественном большинстве, доступен фильмовый и сериальный контент.

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