Ookla подвела итоги 2019 года по скорости мобильного интернета среди украинских сотовых операторов. Уже второй год подряд лидирует Киевстар, сообщает пресс-служба оператора связи.

Speedtest от Ookla установил, что в прошлом году у Киевстар скорость загрузки составила более 22 Мбит/c, а передачи – 12,9 Мбит/c. Это самый высокий показатель среди всех мобильных операторов Украины. К слову, средняя скорость мобильного интернета в нашей стране выросла с 16 Мбит/c по итогам 2018 года, до 20,5 Мбит/c по итогам прошлого года.

«Сегодня мы отмечаем два важных достижения. Киевстар вновь подтвердил статус оператора с самым быстрым мобильным интернетом в Украине. А количество наших абонентов, которые пользуются 4G — превысило 10 млн», — отметил президент Киевстарт Александр Комаров.

Напомним, недавно аналогичный тест проводила французская компания nPerf. По итогам прошлого года Киевстар опередил Vodafone и lifecell, набрав свыше 56 тысяч баллов speed-test.

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