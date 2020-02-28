Президент Украины Владимир Зеленский совместно с руководителями медиагрупп обговорил вопрос касательно проблем, возникших после кодирования спутникового сигнала. Совместным решением стало обеспечение всех украинцев доступом к главным украинским телеканалам по средством запуска международных спутниковых версий и расширения эфирного цифрового покрытия, сообщает официальное интернет-представительство Главы государства.

По словам Президента, проблема касается не только бизнеса медиагрупп, но также и вопросов информационной безопасности. Ведь после кодирования спутникового сигнала украинцы, особенно жители временно оккупированных территорий, потеряли доступ к главным каналам. Вместо этого во многих регионах в качестве альтернативы используют российское телевидение.

Однако внедрение моратория на кодирование спутниковых сигналов хоть и представляется возможным, однако, как говорит Владимир Зеленский, всех проблем не решит.

«Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. Наше задание очень простое: чтоб люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которым мы сейчас не имеем иного доступа, кроме информационного», — заявил Глава государства.

В качестве решения цифровому эфирному провайдеру «Зеонбуду» было предложено принять меры по изменению модуляции сигнала для расширения цифрового покрытия и более свободного доступа украинцев к телевидению. В частности, провайдеру необходимо установить передатчики в 47 населенных пунктах и модернизировать системы передачи сигнала на приграничных зонах.

Вместе с медиагруппами было принято решение запустить международные версии незакодированных общенациональных каналов до 16 марта. А операторов спутникового вещания Xtra TV та Viasat обязали разработать пакеты услуг с минимальной оплатой, чтоб обеспечить доступ к закодированным каналам для социально уязвимых групп населения.

Напомним, вопрос об отмене кодирования спутникового сигнала в Украине на рассмотрение ВР вынес депутат от «Слуги народа» Николай Задорожний. В голосовании мораторий поддержали 225 нардепов, и только один выступил против.

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