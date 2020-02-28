Исполнительная служба Министерства юстиции арестовала имущество Общественного. В связи с решением Суда работа вещателя заблокирована, говорится на сайте компании.

Согласно данным, Суд обязал Общественное выплатить долг размером в 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн акционерному обществу «Евроньюз». Этот долг вещатель получил по наследству от Национальной телекомпании Украины как ее последователь.

«Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с «Евроньюз» началось в 2010 году еще до создания Общественного вещателя. Впоследствии из бюджета перестали выделять средства на оплату лицензионных платежей по договору о создании украинской версии «Евроньюз», что и привело к появлению долга и соответствующему судовому процессу», — пишет ресурс.

В связи с необходимостью выплатить долг, работа Общественно, в частности его национальных и региональных каналов, диджитал-платформ и каналов радио будет блокирована. Все полученные из бюджета средства будут перечислены на счета «Евроньюз». Таким образом из запланированного на текущий год бюджета вещатель недополучит 300 млн грн, что сорвет его годовой план.

«На данный момент арест счетов сделал невозможной подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в евровидении-2020, остановил запуск новых проектов Общественного, в частности, запуск новой общественной студии в эфире телеканала «UA: ПЕРВЫЙ»», -уточняет вещатель.

Напомним, до этого Верховная Рада и так урезала выплаты из госбюджета для Общественного. Вместо ожидаемых 2 миллиардов гривен вещателю выделят 1,7 миллиарда гривен.

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