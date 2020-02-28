Все игры будут показаны бесплатно в прямом эфире абонентам медиасервиса MEGOGO, проживающим на территории Беларуси.

MEGOGO заключил соглашение на показ национального чемпионата Беларуси по хоккею Экстралиги, поединки которого стартовали 27 февраля. Финальный же поединок две сильнейшие команды сыграют 6 апреля.

Помимо прямых трансляций, которые ведутся в разделе «Спорт», все игры плей-офф Экстралиги будут доступны в архиве MEGOGO.

Во втором этапе Экстралиги сразятся восемь команд: Юность, Неман, Шахтер, Динамо, Гомель, Металлург, Могилев и Локомотив.

Напомним, ранее MEGOGO эксклюзивно транслировал боксёрский поединок между Уайлдером и Фьюри.

В декабре прошлого года MEGOGO впервые в Украине провёл 4K-трансляцию футбольного поединка.

UPD Изначально в новости сообщалось о показе хоккейных матчей во всех странах присутствия MEGOGO. Однако по решению Экстралиги трансляция была ограничена и теперь доступна только в Беларуси.

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