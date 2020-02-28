FILMUADRAMA, телеканал входящий в портфолио FILM.UA Group, появился в пакетах платного телевидения сервиса DigiTV, принадлежащего общенациональному ТВ-провайдеру Эстонии TELSET и работающему в столице страны Таллинне и его окрестностях в Харьюском уезде, а также в городах Маарду, Нарва, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Хаапсалу, Йыхви, Кейла, Тарту.

FILMUADRAMA транслирует исключительно контент производства киностудии FILM.UA с украинской и русской аудиодорожками. Сигнал канала закодирован на спутнике с конца 2018 года.

В основе сетки вещания драматические, комедийные, детективные и мелодраматические фильмы и сериалы. FILMUADRAMA ориентирован на широкую семейную аудиторию.

Напомним, FILM.UA Group запустила спутниковый канал FILMUADRAMA ещё 2015 году. Изначально распространением канала занималась компания «Виа Медиа». С лета 2019 года дистрибуцией канала занимается 1+1 media.

В феврале прошлого года канал FILMUADRAMA получил разрешение на вещание в сетях платного телевидения на территории Республики Беларусь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.