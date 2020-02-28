Европейский Институт Телекоммуникационных Стандартов (ETSI) опубликовал новую версию транспортного профиля для работы служб DVB в сетях, созданных на основе IP-протокола (DVB-DASH).

Главной отличительной особенностью новой версии стало включение в неё поддержки режима низкой задержки и динамического маппинга HDR.

Данное решение, зародившееся как MPEG-DASH, стало первым в своём роде потоковым решением на основе HTTP с адаптивным битрейтом, которое было принято в качестве международного стандарта. DVB-DASH добавляет дополнительные ограничения и требования, необходимые для улучшения совместимости телевизионных служб с упором на сценарии использования в реальном времени и по требованию.

Новый режим передачи с низкой задержкой предусматривает разбивку передаваемых в потоке сегментов данных на меньшие фрагменты, которые затем должны передаваться через сеть сразу же после того, как они станут доступны в кодере. Это позволяет сократить время сквозной задержки в сети с 20-30 секунд до 3-4 секунд.

В обновлённом стандарте также предусмотрены новые решения для динамического маппинга HDR, позволяющие приёмному устройству адаптировать получаемый видеосигнал с высоким динамическим диапазоном к характеристикам конкретного дисплея.

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