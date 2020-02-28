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DVB-DASH

Европейский Институт Телекоммуникационных Стандартов (ETSI) опубликовал новую версию транспортного профиля для работы служб DVB в сетях, созданных на основе IP-протокола (DVB-DASH).

Главной отличительной особенностью новой версии стало включение в неё поддержки режима низкой задержки и динамического маппинга HDR.

Данное решение, зародившееся как MPEG-DASH, стало первым в своём роде потоковым решением на основе HTTP с адаптивным битрейтом, которое было принято в качестве международного стандарта. DVB-DASH добавляет дополнительные ограничения и требования, необходимые для улучшения совместимости телевизионных служб с упором на сценарии использования в реальном времени и по требованию.

Новый режим передачи с низкой задержкой предусматривает разбивку передаваемых в потоке сегментов данных на меньшие фрагменты, которые затем должны передаваться через сеть сразу же после того, как они станут доступны в кодере. Это позволяет сократить время сквозной задержки в сети с 20-30 секунд до 3-4 секунд.

В обновлённом стандарте также предусмотрены новые решения для динамического маппинга HDR, позволяющие приёмному устройству адаптировать получаемый видеосигнал с высоким динамическим диапазоном к характеристикам конкретного дисплея.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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