Русскоязычный канал для временно оккупированных территорий, который будет запущен уже на днях, получил «имя». Телеканал назвали «Дім», пишет Детектор Медиа.

Сообщается, что логотип нового телеканала будет иметь интересный дизайн: он будет отображать название канала так, чтоб его можно было прочесть и как «Дім», и как «Дом». По слухам, такое название утвердил Президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что запуск канала для временно оккупированных территорий состоится либо 1 марта, либо днем позже. Презентация вещателя будет проведена в понедельник, 2 марта, в 15:00.

Напомним, в январе прекратил прямоэфирное вещание канал иновещания UATV. Сообщалось, что на его базе будет запускаться новый вещатель для временно оккупированных территорий, и первое время оба канала будут работать параллельно.

Позже министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский анонсировал запуск нового канала на 1 марта.

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