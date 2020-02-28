Данные, собранные компанией Viavi Solutions, специализирующейся на решениях для тестирования, мониторинга и обеспечения надёжности сетей для отрасли, свидетельствуют о стремительном росте охвата технологии 5G.

В отчёте «Состояние дел с внедрением 5G» говорится, что по состоянию на январь 2020 года коммерческие сети 5G были введены в эксплуатацию в 378 городах на территории 34 стран мира.

Страной с наибольшим проникновением технологии 5G является Южная Корея, где мобильная связь пятого поколения доступна в 85 городах. Далее следует Китай, где такая технология охватывает 57 городов, затем – Соединённые Штаты (50 городов) и Великобритания (31 город). В региональном разрезе лидируют страны EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), где сети 5G запушены в 168 городах, на втором месте – Азия, где технология доступна в 146 городах. В Северной и Южной Америке сетями 5G охвачено 54 города. В данной статистике учитываются как 5G сети мобильной связи, так и сети фиксированной беспроводной связи на основе технологии 5G.

По мере укрепления позиций технологии 5G в борьбе за превосходство на рынке всё большее количество операторов начинает обеспечивать полноценное «ковровое» покрытие сетями 5G густонаселённых агломераций. Как свидетельствуют данные из отчёта Viavi Solutions, пять провайдеров услуг связи (CSP) обеспечивают полноценное покрытие сигналом 5G таких городов, как Лос-Анджелес и Нью-Йорк.

«Для компаний, являющихся операторами сетей 5G, нынешнее время является периодом, когда воздух наполнен пьянящей смесью оптимизма и страха, – говорит технический директор Viavi Самеах Ямани. – Оптимизм связан с огромным количеством новых коммерческих приложений, которые могут изменить экономическое положение операторов к лучшему – даже если на первых порах они и не ощущают прямой коммерческой выгоды от внедрения технологии. А внутренний страх связан с тем, что они могут серьёзно отстать в краткосрочной маркетинговой борьбе с конкурентами, если не приложат достаточных усилий для освоения территорий».

Тем не менее, спустя короткий промежуток времени общий тренд сменится с простого факта запуска сети 5G на необходимость запуска самой лучшей сети 5G. И операторам в процессе расширения охвата своих сетей 5G придётся не просто проверять работоспособность своих сетей и их соответствие стандартам, но также запускать в своих сетях системы расширенного анализа состояния и решения проблем. Гонка за звание оператора лучшей сети 5G только начинается!

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