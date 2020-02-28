Запуск сети 5G в крупных городах Росиии, намеченный на 2022 год, могут перенести еще на два года. Вероятно, такие изменения связаны с вопросами выделения частот, передает Интерфакс.

Как говорит директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур, новые сроки запуска 5G в 10 российских городах-миллионниках уже прописаны в дорожной карте «Мобильные сети связи пятого поколения», предложенной «Ростелекомом» и «Ростехом». При этом правительство еще не одобряло эту дорожную карту, но документ был внесен в Минкомсвязи.

«Сроки по покрытию двигаются. Планы становятся чуть менее амбициозными. И планы по покрытию 10 городов-миллионников озвучиваются на 2024 год. Прежде всего (это — ИФ) связано с перспективами использования отечественного оборудования для развития 5G и с вопросами выделения частот», — сказала Мамчур.

В то же время в национальной программе «Цифровая экономика» сейчас прописано, что покрытие такого количества городов 5G должно быть обеспечено к 2022 году. В связи с этим участники рынка и регулятор должны обсудить соответствующие корректировки в нацпрограмму.

Напомним, осенью российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) обнародовало дорожную карту «Технологии беспроводной связи». Представленные в ней данные указывают на то, что среднегодовой рост рынка 5G в России может превысить мировые показатели и составить 74%.

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