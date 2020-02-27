Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сократил Перечень иностранных, программ, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины. Из списка были изъяты телеканалы «Еврокино», «ТОПШОП ТВ» и «Зоопарк», сказано на сайте регулятора.

Согласно данным, страной-правообладателем всех трех телеканалов является Россия. Соответственно, все лицензии на вещание были выданы Роскомнадзором, а программы ведутся на русском языке.

С целью пресечения российской информационной агрессии, осуществляемой с использованием иностранных и отечественных СМИ Нацсовет в 2015 году принял решение, согласно которому приостановлено рассмотрение вопросов о признании содержания программ адаптированным к требованиям законодательства Украины, правообладатели (производители) которых подпадают под юрисдикцию Российской Федерации.

Кроме того, в Нацсовет обратилось ООО «Студио Модерна», распространяющая программы «ТОПШОП ТВ» в Украине. Компания просила изъять телеканал из списка разрешенных к ретрансляции на территории нашей страны, поскольку больше не планирует заниматься его распространением.

Напомним, на днях регулятор добавил в Перечень иностранных, программ, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины, каналы 4ever cinema, RU MUSIC и UA MUSIC.

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