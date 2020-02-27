Китайский производитель смартфонов Vivo начал тестирование сети 5G для работы в Украине. По мнению президента компании Макса Лоу, бренд сможет начать реализацию своих устройств с поддержкой технологии пятого поколения в нашей стране уже через пару лет, сообщают Українські Новини.

Как сообщил Макс Лоу, на данный момент Vivo ведет переговоры с украинскими мобильными операторами. Как только в Украине начнет полноценно функционировать сеть 5G, китайская компания сразу же приступит к реализации своих смартфонов в стране.

«Сейчас ведутся переговоры с некоторыми украинскими мобильными операторами, а также проводятся тестовые работы над 5G для работы наших телефонов», — сообщил он.

Глава Vivo считает, что украинский рынок смартфонов полностью стабилизируется уже через два-три года, поскольку подключение 4G уже состоялось, а других изменений не ожидается.

Напомним, на днях Министерство цифровой трансформации Украины подписало со шведской компанией Ericsson меморандум о сотрудничестве. Производитель оборудования поможет украинским властям в развертывании сетей 5G, используя опыт прогрессивных стран.

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