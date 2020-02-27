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Спутник, практически исчерпавший запасы топлива, обрёл новую жизнь после первой подобной стыковки в космосе.

В среду компании Northrop Grumman и Intelsat объявили об успешной стыковке спутников на высоте примерно 36 000 километров над поверхностью Земли. Это первый случай подобной стыковки коммерческих спутников на орбите.

Впервые в истории исследования космоса один коммерческий спутник пристыковался к другому коммерческому спутнику на геосинхронной орбите, продемонстрировав возможности новой технологии, которая будет иметь решающее значение для организации обслуживания спутников на орбите и сокращения количества космического мусора.

В компании Northrop Grumman сообщили о том, что принадлежащий ей спутник MEV-1 в понедельник, в 23:15 по времени тихоокеанского побережья пристыковался к спутнику связи Intelsat 901. Стыковке предшествовала тщательная подготовка, длившаяся на протяжении недели. Для проведения эксперимента компания Intelsat ещё в декабре вывела из эксплуатации свой спутник, запущенный на орбиту 18 лет назад.

Спутник Intelsat 901 исчерпал имеющиеся на борту запасы топлива, и срок его эксплуатации близился к завершению. Теперь, после стыковки двух космических аппаратов, спутник MEV-1 задействует свои электрические двигатели для вывода спутника Intelsat на необходимую орбиту, продлив таким образом срок его эксплуатации на пять лет. Данная операция отражает смысл, заложенный в название спутника: аббревиатура «MEV» расшифровывается как «Mission Extension Vehicle» – то есть, «Аппарат для расширения длительности миссий».

В рамках услуги расширения длительности миссий, предлагаемой дочерней структурой Northrop Grumman – компанией SpaceLogistics – планируется использовать спутник MEV для продления срока эксплуатации нормально работающих спутников, у которых заканчивается запас топлива. После полного исчерпания возможностей эксплуатации этих «стареющих» спутников аппарат MEV отстыкуется от них и направится к следующему «клиенту». Стоимость такой услуги пока не разглашается.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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