Спутник, практически исчерпавший запасы топлива, обрёл новую жизнь после первой подобной стыковки в космосе.

В среду компании Northrop Grumman и Intelsat объявили об успешной стыковке спутников на высоте примерно 36 000 километров над поверхностью Земли. Это первый случай подобной стыковки коммерческих спутников на орбите.

Впервые в истории исследования космоса один коммерческий спутник пристыковался к другому коммерческому спутнику на геосинхронной орбите, продемонстрировав возможности новой технологии, которая будет иметь решающее значение для организации обслуживания спутников на орбите и сокращения количества космического мусора.

В компании Northrop Grumman сообщили о том, что принадлежащий ей спутник MEV-1 в понедельник, в 23:15 по времени тихоокеанского побережья пристыковался к спутнику связи Intelsat 901. Стыковке предшествовала тщательная подготовка, длившаяся на протяжении недели. Для проведения эксперимента компания Intelsat ещё в декабре вывела из эксплуатации свой спутник, запущенный на орбиту 18 лет назад.

Спутник Intelsat 901 исчерпал имеющиеся на борту запасы топлива, и срок его эксплуатации близился к завершению. Теперь, после стыковки двух космических аппаратов, спутник MEV-1 задействует свои электрические двигатели для вывода спутника Intelsat на необходимую орбиту, продлив таким образом срок его эксплуатации на пять лет. Данная операция отражает смысл, заложенный в название спутника: аббревиатура «MEV» расшифровывается как «Mission Extension Vehicle» – то есть, «Аппарат для расширения длительности миссий».

В рамках услуги расширения длительности миссий, предлагаемой дочерней структурой Northrop Grumman – компанией SpaceLogistics – планируется использовать спутник MEV для продления срока эксплуатации нормально работающих спутников, у которых заканчивается запас топлива. После полного исчерпания возможностей эксплуатации этих «стареющих» спутников аппарат MEV отстыкуется от них и направится к следующему «клиенту». Стоимость такой услуги пока не разглашается.

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